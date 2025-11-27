J’ai fait ce petit topo sur la différence Whatsapp /Signal réalisé pour ma gamine, qui va sur ses 13 ans. Alors autant que ça serve.
Whatsapp est propriété de Meta (avec Facebook/instagram) du multimilliardaire Mark Zuckerberg, sexiste, homophobe, notoire pour son côté machiste et masculiniste, et qui s’est agenouillé devant Trump à son élection.
Le modèle de Meta est le summum du capitalisme – au point que même les USA commencent à se demander s’il ne faudrait pas le démanteler. Le business plan du groupe, c’est de maximiser les revenus publicitaires, et uniquement ça. Les libertés, ils s’en foutent, c’est ce qu’on appelle parfois le « capitalisme de surveillance ».
Le code informatique n’est pas ouvert, personne ne peut voir ce qu’il fait exactement sur notre téléphone.
Mais ce qui est sûr, c’est que l’appli pompe :
- tes contacts,
- ton identifiant perso,
- ce que tu regardes comme pubs,
- comme services,
- tous tes contacts,
- savoir à quelle boite tu fais tes achats, si tu payes avec leur service,
- combien de temps tu es en ligne, quand, et avec qui, et où
- (très probablement*) ce que tu as comme sons et vidéos sur ton tel (!),
Et en plus de ces données, Meta est capable de découvrir d’autres données non évidentes, initialement cachées, par simple corrélation et déduction systématique, et via la mise en relation avec les données d’autres personnes (un exemple, si un utilisateur envoie un message à un autre en se déplaçant vers l’emplacement de l’autre utilisateur, ils ont très probablement rendez-vous. Dans le cas de plusieurs utilisateurs, il est possible de déterminer précisément le lieu et l’heure de la rencontre, et, par la suite, la durée de la rencontre). Il arrive donc à peu près à cerner ton vrai âge, tes goûts, tes heures de coucher et lever, si t’es malade, tes centres d’intérêt, tes engagements politiques, ton orientation sexuelle. Tu penses que tu n’as rien à cacher ? Regarde, tu n’as pas envie que quelqu’un·e d’autre regarde ton téléphone, pourtant.
Il faut bien savoir que lorsque quelqu’un lance WhatsApp et t’écrit, ce ne sont pas seulement SES données qui sont récupérées, vendues, etc. Tout ton carnet d’adresse à toi aussi est transmis à Meta. Et dedans, il y a peut-être des gens (comme moi, des dissidents politiques dans une dictature, ou des minorités opprimées par exemple), qui ne veulent pas que leurs données soient transmises à Meta. Donc même si l’utilisateur n’a pas l’impression que ça lui nuise, ça peut nuire aux autres.
En outre Whatsapp a été utilisé pour infléchir des élections (systématiquement sur le spectre « droite/extrême droite » ultraconservateur il me semble) au Brésil, en Inde, au Pakistan, au Mexique, et autres. Quand la CIA ou la Drug Enforcement Administration demandent à faire observer quelqu’un en cachette, il semble bien que Whatsapp obtempère très facilement et laisse tout accès aux méta-données.
Le groupe Meta a déjà été pris en flagrant délit de transfert illégal de données personnelles dans plein de pays, dont la France en 2017. Et Zuckerberg a été pris plusieurs fois en train de mentir, comme au Congrès étasunien dans le détournement de données vers Cambridge Analytica, dont l’objectif était de cibler les gens pour changer leur opinion politique ou leur comportement électoral, en particulier dans le Brexit.
Lors du rachat de Whatsapp, Zuckerberg avait juré la main sur le coeur qu’il n’y aurait pas de partages de données entre Facebook et Whatsapp et… ben si. Ils ont été condamnés plusieurs fois pour ne pas avoir respecté les règles, mais comme les amendes sont faibles comparé au chiffre d’affaire, Meta s’en cogne. Et Meta/Whatsapp ne respecte pas le règlement européen de protection des données, et tout ce que tu donnes comme information est conservée aux US sans réelle protection.
Enfin il y a souvent des failles de sécurité – une par exemple qui a permis à Paragon, société technologique israélienne, de prendre pour cible 90 journalistes en 2025 ; une autre en 2019 par une autre société israélienne, NSO qui a ciblé au moins une centaine de journalistes et de défenseurs et défenseuses des droits de l’Humain.
Ce mois-ci (novembre 2025) une faille a permis l’extraction de 3,5 milliards de numéros de téléphone, avec des photos de profil !
Signal ? Rien de tout ça, le code est ouvert, les données sont protégées et c’est une organisation sans but lucratif, financée par des dons.
En résumé, Whatsapp est un outil bien conservateur, voire fascisante sur certains aspects. Signal, c’est la version progressiste et non capitaliste*.
Voilà pourquoi je n’installerai pas Whatsapp.
Et pourquoi choisir Whatsapp ou Signal ce n’est pas qu’une affaire de goût.
Et si des groupes se créent sur Whatsapp, il faut qu’ils assument le choix de ne pas respecter mes valeurs. C’est eux qui me contraignent à ne pas venir, pas moi qui refuse de venir. Un peu comme si sachant que je suis végétarien, musulman ou juif, on m’invitait à un barbecue 100 % pur porc.
L’inverse n’est pas vrai : vous pouvez venir sur Signal comme vous êtes, et sans risque.
|* Bien sûr Signal n’est pas exempt de critiques. C’est un système centralisé par la Signal Foundation. L’exigence d’un numéro de téléphone de base est vu comme un point faible rendant une personne potentiellement identifiable. Le peu de données que Signal collecte est hébergé dans des clouds bien dégueux (Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure). Mais franchement, les désagréments sont infiniment moins grands.
(Merci à la relecture de plusieurs usager·es du réseau décentralisé Mastodon qui m’ont corrigé ou ont agrémenté mon propos. N’hésitez pas à me dire si j’ai écrit une boulette).
* Merci au commentateur qui m’a indiqué cet article : Facebook is starting to feed its AI with private, unpublished photos, dans The Verge, où je comprends qu’on peut donner son accord pour l’accès de nos contenus à leur IA sans comprendre qu’on le fait.
Edit : Albert Moukheiber me dit que le protocole Signal a été codé gratuitement par Moxie Marlinspike, anarchiste US dont personne ne connaît le vrai nom ni la date de naissance exacte mais qui a le meilleur « nickname » possible.
Et pour savoir pourquoi je n’ai pas mis de notes de référence ? Je l’ai dit en commentaire mais je le redis : 1) tout est disponible en ligne 2) si vous voulez faire un doc scientifique je vous donne la base – mais ce type d’article existe déjà ; et enfin 3) il s’agit d’un digest pour ma gamine. D’ailleurs, bizarrement, je source tout le temps tout d’habitude et on me dit que c’est chiant. Là je fais léger, et on me réclame des refs ! Objectivement, une bonne base est le wikipédia anglais.
Bonjour,
J’adhère complétement à cet article sur whats’app /Signal, mais il me semble important de citer les sources.
Sur de nombreux point de cet article, on peut imaginer que le contenu est clairement non objectif.
Le sourcer permetrait de le rendre plus pertinent.
merci de ce com Olivier. Mais ce n’était pas l’exercice. Les sources sont nombreuses, et des articles de fond il y en a déjà. Moi je voulais un format court et facile d’accès pour ma gosse. Mais si qqun·e veut en faire une version sourcée, (vous ?) mode article scientifique, je l’aiderai. Mais ce n’était pas le projet ici.
Amicalement
Merci pour ce résumé instructif !
Tu pourras retirer très vite le « (très probablement) » devant le « ce que tu as comme sons et vidéos sur ton tel »
https://www.theverge.com/meta/694685/meta-ai-camera-roll
merci ! j’ai mis en note (même si je ne voulais pas mettre de notes :-))
Merci beaucoup pour cet article qui va m’aider à mieux communiquer sur mon refus de Whatsapp.
Cependant à l’occasion, si vous pouviez ajouter quelques sources cela donnerai encore plus de poids à votre article.
Merci Benoit mais comme je l’ai dit, les sources sont déjà partout, et moi je voulais faire un papier léger pour ma môme. D’ailleurs d’habitude, quand je blinde de refs, on me fait le reproche que c’est trop pointu et que je dois faire léger. Donc là, je passe mon tour, mais si vous voulez le faire, super !
(franchement, m’étonnerait que les gens vous réclament plus de source – sauf pour résoudre leur dissonance cognitive, donc bon indicateur pour savoir qi va vraiment prendre à bras-le-corps le sujet, ou vous envoyer chercher des sources pour rien car de toute façon ils ne changeront pas :)))
Bonjour !
Merci de ce billet, je crois qu’il va me servir pour mes jeunes geeks insouciants et insoucieux de leur sécurité et de l’utilisation de leurs données personnelles.
Je crois me souvenir qu’il faut un numéro de mobile pour utiliser Signal non ?
Il y a aussi Session qui offre un service comparable à Whatsapp mais ne nécessite même pas de confier son numéro de mobile à l’application, et qui est multiplateforme en diable.
https://getsession.org/
Je le trouve très sympa et je m’en sers maintenant pour discuter totalement anonymement avec des correspondants inconnus IRL et qui ne souhaitent pas révéler leur identité ni même leur numéro de mobile, ou avec des amis connus et cotoyés IRL mais obsédés par les trucs compliqués pour faire des choses simples 😀
magnifique ! Merci
Hey, sauf erreur Moxie n’est pas un vrai inconnu ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Moxie_Marlinspike
disons que si on cherche, on trouve, mais lui donne très peu d’infos sur lui-même.
Bonjour. Si l’objectif est d’orienter le lecteur vers une meilleure solution de messagerie instantanée, c’est un très mauvais conseil que de réduire ce choix à ces deux (mauvaises) alternatives.
De par leur nature centralisée, WhatsApp et Signal sont aussi vulnérables l’un que l’autre à la prise de contrôle (politique, économique, technique…): celui qui détient le contrôle du point central a la main mise sur tout le réseau et connait tout de ses utilisateurs. La promesse faite aujourd’hui par Signal de respecter la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs d’une part n’engage qu’eux (le gouvernement américain via son appareil de surveillance, ou le cloud Amazon servile qui héberge Signal, sont sujets à d’autres « standards » et ont les moyens techniques de collecter les métadonnées des utilisateurs, quoi que Signal en fasse ou non), et par ailleurs, rien n’indique que cette promesse actuelle de Signal persiste dans le temps (c’est amusant de voir WhatsApp vilipendé aujourd’hui, alors que c’était la solution reconnue « la meilleure » pour le plus clair de son histoire et jusqu’à son rachat par Meta).
À la succession cyclique et préjudiciable des réseaux centralisés (grossissants, devenant hostiles puis s’écroulant sous leur propre poids) on devrait opposer les réseaux fédérés comme XMPP ou Matrix, hébergés à plus petite échelle, de façon éthique, et au profit de leurs utilisateurs. L’écroulement inévitable de WhatsApp devrait être l’occasion idéale de casser ce cercle vicieux.
merci à toi ! Mais je te rappelle que j’ai répondu à la question que ma gamine me pose : quelle est la différence entre les 2 ? et c’est la question que la majorité des groupes/assos/clubs etc lui posent quand elle dit qu’elle n’a que signal. Le reste de ce que tu écris est tout à fait exact, j’y souscris aussi, mais déjà bouger les gens vers Signal me semble atteignable, bouger les gens en masse vers Matrix me semble trop loin à l’échelle de ma propre vie. Mais oui, je suis d’accord
> je te rappelle que j’ai répondu à la question que ma gamine me pose
Merci pour le rappel, je trouvais pertinent d’élargir la discussion et la recentrer sur ce qui me semble être le vrai problème sous-jacent : identifier une solution évolutive et pérenne à ce problème intemporel.
> déjà bouger les gens vers Signal me semble atteignable, bouger les gens en masse vers Matrix me semble trop loin
Et pourquoi cela te semble-t-il inatteignable ? L’effort de transition vers Signal (qui est une rustine temporaire), ou XMPP/Matrix est strictement identique. XMPP a par ailleurs https://quicksy.im/ qui offre un onboarding et une gestion des contacts basés sur l’utilisation d’un numéro de téléphone (je ne saurais le recommander pour cette raison, mais c’est exactement ce que font WhatsApp et Signal). XMPP et Matrix sont utilisés au quotidien par des millions d’utilisateurs, ça marche !
d’habitude c’est pas moi le réformiste :))
Je loue ta foi, et je prie tous les dieux de la Terre que tu aies raison
Mais je vois bien que les gens ne migrent que lentement, timidement. Déjà que les groupes assos et partis identifient Signal c’est pas encore gagné, pour moi c’est comme espérer que les gens au véganisme sans passer par la case végé. En tout cas promis dès que je vois quelqu’un de chaud, je le renverrai verss XMPP ou Matrix
Et n’hésite pas à reprendre ce billet pour l’agrémenter
Merci pour cet article. Ayant convaincu mon père, utilisateur de Windows depuis la version 3.1, de passer sous Linux (Fedora KDE), je me dis que c’est pas impossible de faire bouger les gens (que ce sois d’OS ou d’appli de messagerie), mais ça reste compliqué et ça peut faire peur aux gens pas très à l’aise avec la tech.
J’ai moi aussi une petite fille (pas encore en âge de parler) et je me demande déjà comment abborder toutes ces questions avec elle.
Pour celles et ceux que ça intéresse, les vidéos d’Ici Amy Plant « J’ai codé un algorithme qui reconnaît les gens dans la rue » et « J’ai codé un algorithme qui reconnaît les gens dans le métro » sur youtube illustrent bien, par un autre angle, ce que ça implique de donner ses données aux grandes plateformes.
Bonjour Richard,
Connaissez vous un autre outil Deltachat ? outil qui marche à la fois sur smartphone comme sur pc, il s’appuie sur une technologie plus qu’éprouvée : la messagerie classique IMAP/POP.
Pas besoin de donner un téléphone, juste avoir un simple email que pour le coup tout le monde possède, et …c’est tout.
L’outil fonctionne meme si la personne en face n’a pas Deltachat puisque…c’est toujours la magie de l’interopérabilité et des standards historiques, on ne reinvente pas la roue, on s’appuie dessus pour avoir un outil de communication moderne !
On peut créer des groupes, communiquer pareil que sur Whatsapp and co, on peut écrire, partager des vidéos, du mémo vocal, agir avec des smyleys… le tout sans serveur centralisé, juste nos boites mails.
Reste juste à dire aux gens, venez chatter avec nous par ce canal…oui Ô mon dieu..il faut installer l’application…et s’habituer un chouilla.
Un avis des lecteurs ?
Ps : merci à Thomas pour la découverte de Session
merci !