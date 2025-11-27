J’ai fait ce petit topo sur la dif­fé­rence What­sapp /Signal réa­li­sé pour ma gamine, qui va sur ses 13 ans. Alors autant que ça serve.

What­sapp est pro­prié­té de Meta (avec Face­book/ins­ta­gram) du mul­ti­mil­liar­daire Mark Zucker­berg, sexiste, homo­phobe, notoire pour son côté machiste et mas­cu­li­niste, et qui s’est age­nouillé devant Trump à son élec­tion.

Le modèle de Meta est le sum­mum du capi­ta­lisme – au point que même les USA com­mencent à se deman­der s’il ne fau­drait pas le déman­te­ler. Le busi­ness plan du groupe, c’est de maxi­mi­ser les reve­nus publi­ci­taires, et uni­que­ment ça. Les liber­tés, ils s’en foutent, c’est ce qu’on appelle par­fois le « capi­ta­lisme de sur­veillance ».

Le code infor­ma­tique n’est pas ouvert, per­sonne ne peut voir ce qu’il fait exac­te­ment sur notre télé­phone.

Mais ce qui est sûr, c’est que l’appli pompe :

tes contacts,

ton iden­ti­fiant per­so,

ce que tu regardes comme pubs,

comme ser­vices,

tous tes contacts,

savoir à quelle boite tu fais tes achats, si tu payes avec leur ser­vice,

com­bien de temps tu es en ligne, quand, et avec qui, et où

(très pro­ba­ble­ment*) ce que tu as comme sons et vidéos sur ton tel (!),

Et en plus de ces don­nées, Meta est capable de décou­vrir d’autres don­nées non évi­dentes, ini­tia­le­ment cachées, par simple cor­ré­la­tion et déduc­tion sys­té­ma­tique, et via la mise en rela­tion avec les don­nées d’autres per­sonnes (un exemple, si un uti­li­sa­teur envoie un mes­sage à un autre en se dépla­çant vers l’emplacement de l’autre uti­li­sa­teur, ils ont très pro­ba­ble­ment ren­dez-vous. Dans le cas de plu­sieurs uti­li­sa­teurs, il est pos­sible de déter­mi­ner pré­ci­sé­ment le lieu et l’heure de la ren­contre, et, par la suite, la durée de la ren­contre). Il arrive donc à peu près à cer­ner ton vrai âge, tes goûts, tes heures de cou­cher et lever, si t’es malade, tes centres d’in­té­rêt, tes enga­ge­ments poli­tiques, ton orien­ta­tion sexuelle. Tu penses que tu n’as rien à cacher ? Regarde, tu n’as pas envie que quelqu’un·e d’autre regarde ton télé­phone, pour­tant.

Il faut bien savoir que lorsque quelqu’un lance What­sApp et t’é­crit, ce ne sont pas seule­ment SES don­nées qui sont récu­pé­rées, ven­dues, etc. Tout ton car­net d’a­dresse à toi aus­si est trans­mis à Meta. Et dedans, il y a peut-être des gens (comme moi, des dis­si­dents poli­tiques dans une dic­ta­ture, ou des mino­ri­tés oppri­mées par exemple), qui ne veulent pas que leurs don­nées soient trans­mises à Meta. Donc même si l’utilisateur n’a pas l’impression que ça lui nuise, ça peut nuire aux autres.

En outre What­sapp a été uti­li­sé pour inflé­chir des élec­tions (sys­té­ma­ti­que­ment sur le spectre « droite/extrême droite » ultra­con­ser­va­teur il me semble) au Bré­sil, en Inde, au Pakis­tan, au Mexique, et autres. Quand la CIA ou la Drug Enfor­ce­ment Admi­nis­tra­tion demandent à faire obser­ver quelqu’un en cachette, il semble bien que What­sapp obtem­père très faci­le­ment et laisse tout accès aux méta-don­nées.

Le groupe Meta a déjà été pris en fla­grant délit de trans­fert illé­gal de don­nées per­son­nelles dans plein de pays, dont la France en 2017. Et Zucker­berg a été pris plu­sieurs fois en train de men­tir, comme au Congrès éta­su­nien dans le détour­ne­ment de don­nées vers Cam­bridge Ana­ly­ti­ca, dont l’ob­jec­tif était de cibler les gens pour chan­ger leur opi­nion poli­tique ou leur com­por­te­ment élec­to­ral, en par­ti­cu­lier dans le Brexit.

Lors du rachat de What­sapp, Zucker­berg avait juré la main sur le coeur qu’il n’y aurait pas de par­tages de don­nées entre Face­book et What­sapp et… ben si. Ils ont été condam­nés plu­sieurs fois pour ne pas avoir res­pec­té les règles, mais comme les amendes sont faibles com­pa­ré au chiffre d’af­faire, Meta s’en cogne. Et Meta/Whatsapp ne res­pecte pas le règle­ment euro­péen de pro­tec­tion des don­nées, et tout ce que tu donnes comme infor­ma­tion est conser­vée aux US sans réelle pro­tec­tion.

Enfin il y a sou­vent des failles de sécu­ri­té – une par exemple qui a per­mis à Para­gon, socié­té tech­no­lo­gique israé­lienne, de prendre pour cible 90 jour­na­listes en 2025 ; une autre en 2019 par une autre socié­té israé­lienne, NSO qui a ciblé au moins une cen­taine de jour­na­listes et de défen­seurs et défen­seuses des droits de l’Humain.

Ce mois-ci (novembre 2025) une faille a per­mis l’ex­trac­tion de 3,5 mil­liards de numé­ros de télé­phone, avec des pho­tos de pro­fil !

Signal ? Rien de tout ça, le code est ouvert, les don­nées sont pro­té­gées et c’est une orga­ni­sa­tion sans but lucra­tif, finan­cée par des dons.

En résu­mé, What­sapp est un outil bien conser­va­teur, voire fas­ci­sante sur cer­tains aspects. Signal, c’est la ver­sion pro­gres­siste et non capi­ta­liste*.

Voi­là pour­quoi je n’installerai pas What­sapp.

Et pour­quoi choi­sir What­sapp ou Signal ce n’est pas qu’une affaire de goût.

Et si des groupes se créent sur What­sapp, il faut qu’ils assument le choix de ne pas res­pec­ter mes valeurs. C’est eux qui me contraignent à ne pas venir, pas moi qui refuse de venir. Un peu comme si sachant que je suis végé­ta­rien, musul­man ou juif, on m’invitait à un bar­be­cue 100 % pur porc.

L’inverse n’est pas vrai : vous pou­vez venir sur Signal comme vous êtes, et sans risque.

* Bien sûr Signal n’est pas exempt de cri­tiques. C’est un sys­tème cen­tra­li­sé par la Signal Foun­da­tion. L’exi­gence d’un numé­ro de télé­phone de base est vu comme un point faible ren­dant une per­sonne poten­tiel­le­ment iden­ti­fiable. Le peu de don­nées que Signal col­lecte est héber­gé dans des clouds bien dégueux (Ama­zon Web Ser­vices, Google Cloud, Micro­soft Azure). Mais fran­che­ment, les désa­gré­ments sont infi­ni­ment moins grands.

(Mer­ci à la relec­ture de plu­sieurs usager·es du réseau décen­tra­li­sé Mas­to­don qui m’ont cor­ri­gé ou ont agré­men­té mon pro­pos. N’hé­si­tez pas à me dire si j’ai écrit une bou­lette).

* Mer­ci au com­men­ta­teur qui m’a indi­qué cet article : Face­book is star­ting to feed its AI with pri­vate, unpu­bli­shed pho­tos, dans The Verge, où je com­prends qu’on peut don­ner son accord pour l’ac­cès de nos conte­nus à leur IA sans com­prendre qu’on le fait.

Edit : Albert Mou­khei­ber me dit que le pro­to­cole Signal a été codé gra­tui­te­ment par Moxie Mar­lins­pike, anar­chiste US dont per­sonne ne connaît le vrai nom ni la date de nais­sance exacte mais qui a le meilleur « nick­name » pos­sible.

Et pour savoir pour­quoi je n’ai pas mis de notes de réfé­rence ? Je l’ai dit en com­men­taire mais je le redis : 1) tout est dis­po­nible en ligne 2) si vous vou­lez faire un doc scien­ti­fique je vous donne la base – mais ce type d’ar­ticle existe déjà ; et enfin 3) il s’a­git d’un digest pour ma gamine. D’ailleurs, bizar­re­ment, je source tout le temps tout d’ha­bi­tude et on me dit que c’est chiant. Là je fais léger, et on me réclame des refs ! Objec­ti­ve­ment, une bonne base est le wiki­pé­dia anglais.