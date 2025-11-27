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Petit topo sur la différence Whatsapp /Signal pour ma gamine qui ...

par · Publié · Mis à jour

J’ai fait ce petit topo sur la dif­fé­rence What­sapp /Signal réa­li­sé pour ma gamine, qui va sur ses 13 ans. Alors autant que ça serve.

What­sapp est pro­prié­té de Meta (avec Face­book/ins­ta­gram) du mul­ti­mil­liar­daire Mark Zucker­berg, sexiste, homo­phobe, notoire pour son côté machiste et mas­cu­li­niste, et qui s’est age­nouillé devant Trump à son élec­tion.
Le modèle de Meta est le sum­mum du capi­ta­lisme – au point que même les USA com­mencent à se deman­der s’il ne fau­drait pas le déman­te­ler. Le busi­ness plan du groupe, c’est de maxi­mi­ser les reve­nus publi­ci­taires, et uni­que­ment ça. Les liber­tés, ils s’en foutent, c’est ce qu’on appelle par­fois le « capi­ta­lisme de sur­veillance ».
Le code infor­ma­tique n’est pas ouvert, per­sonne ne peut voir ce qu’il fait exac­te­ment sur notre télé­phone.
Mais ce qui est sûr, c’est que l’appli pompe :

  • tes contacts,
  • ton iden­ti­fiant per­so,
  • ce que tu regardes comme pubs,
  • comme ser­vices,
  • tous tes contacts,
  • savoir à quelle boite tu fais tes achats, si tu payes avec leur ser­vice,
  • com­bien de temps tu es en ligne, quand, et avec qui, et où
  • (très pro­ba­ble­ment*) ce que tu as comme sons et vidéos sur ton tel (!),

Et en plus de ces don­nées, Meta est capable de décou­vrir d’autres don­nées non évi­dentes, ini­tia­le­ment cachées, par simple cor­ré­la­tion et déduc­tion sys­té­ma­tique, et via la mise en rela­tion avec les don­nées d’autres per­sonnes (un exemple, si un uti­li­sa­teur envoie un mes­sage à un autre en se dépla­çant vers l’emplacement de l’autre uti­li­sa­teur, ils ont très pro­ba­ble­ment ren­dez-vous. Dans le cas de plu­sieurs uti­li­sa­teurs, il est pos­sible de déter­mi­ner pré­ci­sé­ment le lieu et l’heure de la ren­contre, et, par la suite, la durée de la ren­contre). Il arrive donc à peu près à cer­ner ton vrai âge, tes goûts, tes heures de cou­cher et lever, si t’es malade, tes centres d’in­té­rêt, tes enga­ge­ments poli­tiques, ton orien­ta­tion sexuelle. Tu penses que tu n’as rien à cacher ? Regarde, tu n’as pas envie que quelqu’un·e d’autre regarde ton télé­phone, pour­tant.

Il faut bien savoir que lorsque quelqu’un lance What­sApp et t’é­crit, ce ne sont pas seule­ment SES don­nées qui sont récu­pé­rées, ven­dues, etc. Tout ton car­net d’a­dresse à toi aus­si est trans­mis à Meta. Et dedans, il y a peut-être des gens (comme moi, des dis­si­dents poli­tiques dans une dic­ta­ture, ou des mino­ri­tés oppri­mées par exemple), qui ne veulent pas que leurs don­nées soient trans­mises à Meta. Donc même si l’utilisateur n’a pas l’impression que ça lui nuise, ça peut nuire aux autres.

En outre What­sapp a été uti­li­sé pour inflé­chir des élec­tions (sys­té­ma­ti­que­ment sur le spectre « droite/extrême droite » ultra­con­ser­va­teur il me semble) au Bré­sil, en Inde, au Pakis­tan, au Mexique, et autres. Quand la CIA ou la Drug Enfor­ce­ment Admi­nis­tra­tion demandent à faire obser­ver quelqu’un en cachette, il semble bien que What­sapp obtem­père très faci­le­ment et laisse tout accès aux méta-don­nées.
Le groupe Meta a déjà été pris en fla­grant délit de trans­fert illé­gal de don­nées per­son­nelles dans plein de pays, dont la France en 2017. Et Zucker­berg a été pris plu­sieurs fois en train de men­tir, comme au Congrès éta­su­nien dans le détour­ne­ment de don­nées vers Cam­bridge Ana­ly­ti­ca, dont l’ob­jec­tif était de cibler les gens pour chan­ger leur opi­nion poli­tique ou leur com­por­te­ment élec­to­ral, en par­ti­cu­lier dans le Brexit.
Lors du rachat de What­sapp, Zucker­berg avait juré la main sur le coeur qu’il n’y aurait pas de par­tages de don­nées entre Face­book et What­sapp et… ben si.  Ils ont été condam­nés plu­sieurs fois pour ne pas avoir res­pec­té les règles, mais comme les amendes sont faibles com­pa­ré au chiffre d’af­faire, Meta s’en cogne. Et Meta/Whatsapp ne res­pecte pas le règle­ment euro­péen de pro­tec­tion des don­nées, et tout ce que tu donnes comme infor­ma­tion est conser­vée aux US sans réelle pro­tec­tion.

Enfin il y a sou­vent des failles de sécu­ri­té – une par exemple qui a per­mis à Para­gon, socié­té tech­no­lo­gique israé­lienne, de prendre pour cible 90 jour­na­listes en 2025 ; une autre en 2019 par une autre socié­té israé­lienne, NSO qui a ciblé au moins une cen­taine de jour­na­listes et de défen­seurs et défen­seuses des droits de l’Humain.
Ce mois-ci (novembre 2025) une faille a per­mis l’ex­trac­tion de 3,5 mil­liards de numé­ros de télé­phone, avec des pho­tos de pro­fil !

Mark Zucker­berg (Meta) et Donald Trump lors d’un repas à la Mai­son Blanche. Washing­ton, 4 sep­tembre 2025. — © SAUL LOEB / AFP

Signal ? Rien de tout ça, le code est ouvert, les don­nées sont pro­té­gées et c’est une orga­ni­sa­tion sans but lucra­tif, finan­cée par des dons.

En résu­mé, What­sapp est un outil bien conser­va­teur, voire fas­ci­sante sur cer­tains aspects. Signal, c’est la ver­sion pro­gres­siste et non capi­ta­liste*.
Voi­là pour­quoi je n’installerai pas What­sapp.

Et pour­quoi choi­sir What­sapp ou Signal ce n’est pas qu’une affaire de goût.

Et si des groupes se créent sur What­sapp, il faut qu’ils assument le choix de ne pas res­pec­ter mes valeurs. C’est eux qui me contraignent à ne pas venir, pas moi qui refuse de venir. Un peu comme si sachant que je suis végé­ta­rien, musul­man ou juif, on m’invitait à un bar­be­cue 100 % pur porc.

L’inverse n’est pas vrai : vous pou­vez venir sur Signal comme vous êtes, et sans risque.

 

* Bien sûr Signal n’est pas exempt de cri­tiques. C’est un sys­tème cen­tra­li­sé par la Signal Foun­da­tion. L’exi­gence d’un numé­ro de télé­phone de base est vu comme un point faible ren­dant une per­sonne poten­tiel­le­ment iden­ti­fiable. Le peu de don­nées que Signal col­lecte est héber­gé dans des clouds  bien dégueux (Ama­zon Web Ser­vices, Google Cloud, Micro­soft Azure). Mais fran­che­ment, les désa­gré­ments sont infi­ni­ment moins grands.

(Mer­ci à la relec­ture de plu­sieurs usager·es du réseau décen­tra­li­sé Mas­to­don qui m’ont cor­ri­gé ou ont agré­men­té mon pro­pos. N’hé­si­tez pas à me dire si j’ai écrit une bou­lette).

* Mer­ci au com­men­ta­teur qui m’a indi­qué cet article : Face­book is star­ting to feed its AI with pri­vate, unpu­bli­shed pho­tos, dans The Verge, où je com­prends qu’on peut don­ner son accord pour l’ac­cès de nos conte­nus à leur IA sans com­prendre qu’on le fait.

Edit : Albert Mou­khei­ber me dit que le pro­to­cole Signal a été codé gra­tui­te­ment par Moxie Mar­lins­pike, anar­chiste US dont per­sonne ne connaît le vrai nom ni la date de nais­sance exacte mais qui a le meilleur « nick­name » pos­sible.

Et pour savoir pour­quoi je n’ai pas mis de notes de réfé­rence ? Je l’ai dit en com­men­taire mais je le redis : 1) tout est dis­po­nible en ligne 2) si vous vou­lez faire un doc scien­ti­fique je vous donne la base – mais ce type d’ar­ticle existe déjà ; et enfin 3) il s’a­git d’un digest pour ma gamine. D’ailleurs, bizar­re­ment, je source tout le temps tout d’ha­bi­tude et on me dit que c’est chiant. Là je fais léger, et on me réclame des refs ! Objec­ti­ve­ment, une bonne base est le wiki­pé­dia anglais.

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18 réponses

  1. Olivier dit :
    27 novembre 2025 à 22 h 13 min

    Bon­jour,
    J’adhère com­plé­te­ment à cet article sur whats’app /Signal, mais il me semble impor­tant de citer les sources.
    Sur de nom­breux point de cet article, on peut ima­gi­ner que le conte­nu est clai­re­ment non objec­tif.
    Le sour­cer per­me­trait de le rendre plus per­ti­nent.

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    • Richard Monvoisin dit :
      28 novembre 2025 à 8 h 50 min

      mer­ci de ce com Oli­vier. Mais ce n’é­tait pas l’exer­cice. Les sources sont nom­breuses, et des articles de fond il y en a déjà. Moi je vou­lais un for­mat court et facile d’ac­cès pour ma gosse. Mais si qqun·e veut en faire une ver­sion sour­cée, (vous ?) mode article scien­ti­fique, je l’ai­de­rai. Mais ce n’é­tait pas le pro­jet ici.
      Ami­ca­le­ment

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  2. Yves Bonnardel dit :
    28 novembre 2025 à 6 h 48 min

    Mer­ci pour ce résu­mé ins­truc­tif !

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  3. Thomas dit :
    28 novembre 2025 à 9 h 28 min

    Tu pour­ras reti­rer très vite le « (très pro­ba­ble­ment) » devant le « ce que tu as comme sons et vidéos sur ton tel »
    https://www.theverge.com/meta/694685/meta-ai-camera-roll

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  4. Liégeois Benoît dit :
    28 novembre 2025 à 10 h 54 min

    Mer­ci beau­coup pour cet article qui va m’ai­der à mieux com­mu­ni­quer sur mon refus de What­sapp.
    Cepen­dant à l’oc­ca­sion, si vous pou­viez ajou­ter quelques sources cela don­ne­rai encore plus de poids à votre article.

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    • Richard Monvoisin dit :
      28 novembre 2025 à 12 h 15 min

      Mer­ci Benoit mais comme je l’ai dit, les sources sont déjà par­tout, et moi je vou­lais faire un papier léger pour ma môme. D’ailleurs d’ha­bi­tude, quand je blinde de refs, on me fait le reproche que c’est trop poin­tu et que je dois faire léger. Donc là, je passe mon tour, mais si vous vou­lez le faire, super !
      (fran­che­ment, m’é­ton­ne­rait que les gens vous réclament plus de source – sauf pour résoudre leur dis­so­nance cog­ni­tive, donc bon indi­ca­teur pour savoir qi va vrai­ment prendre à bras-le-corps le sujet, ou vous envoyer cher­cher des sources pour rien car de toute façon ils ne chan­ge­ront pas :)))

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  5. Thomas dit :
    28 novembre 2025 à 11 h 10 min

    Bon­jour !

    Mer­ci de ce billet, je crois qu’il va me ser­vir pour mes jeunes geeks insou­ciants et insou­cieux de leur sécu­ri­té et de l’u­ti­li­sa­tion de leurs don­nées per­son­nelles.

    Je crois me sou­ve­nir qu’il faut un numé­ro de mobile pour uti­li­ser Signal non ?

    Il y a aus­si Ses­sion qui offre un ser­vice com­pa­rable à What­sapp mais ne néces­site même pas de confier son numé­ro de mobile à l’ap­pli­ca­tion, et qui est mul­ti­pla­te­forme en diable.

    https://getsession.org/

    Je le trouve très sym­pa et je m’en sers main­te­nant pour dis­cu­ter tota­le­ment ano­ny­me­ment avec des cor­res­pon­dants incon­nus IRL et qui ne sou­haitent pas révé­ler leur iden­ti­té ni même leur numé­ro de mobile, ou avec des amis connus et cotoyés IRL mais obsé­dés par les trucs com­pli­qués pour faire des choses simples 😀

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  6. Pouget dit :
    28 novembre 2025 à 11 h 43 min

    Hey, sauf erreur Moxie n’est pas un vrai incon­nu ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Moxie_Marlinspike

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  7. Utilisateur Engagé dit :
    28 novembre 2025 à 13 h 47 min

    Bon­jour. Si l’ob­jec­tif est d’o­rien­ter le lec­teur vers une meilleure solu­tion de mes­sa­ge­rie ins­tan­ta­née, c’est un très mau­vais conseil que de réduire ce choix à ces deux (mau­vaises) alter­na­tives.

    De par leur nature cen­tra­li­sée, What­sApp et Signal sont aus­si vul­né­rables l’un que l’autre à la prise de contrôle (poli­tique, éco­no­mique, tech­nique…): celui qui détient le contrôle du point cen­tral a la main mise sur tout le réseau et connait tout de ses uti­li­sa­teurs. La pro­messe faite aujourd’­hui par Signal de res­pec­ter la vie pri­vée et la sécu­ri­té de ses uti­li­sa­teurs d’une part n’en­gage qu’eux (le gou­ver­ne­ment amé­ri­cain via son appa­reil de sur­veillance, ou le cloud Ama­zon ser­vile qui héberge Signal, sont sujets à d’autres « stan­dards » et ont les moyens tech­niques de col­lec­ter les méta­don­nées des uti­li­sa­teurs, quoi que Signal en fasse ou non), et par ailleurs, rien n’in­dique que cette pro­messe actuelle de Signal per­siste dans le temps (c’est amu­sant de voir What­sApp vili­pen­dé aujourd’­hui, alors que c’é­tait la solu­tion recon­nue « la meilleure » pour le plus clair de son his­toire et jus­qu’à son rachat par Meta).

    À la suc­ces­sion cyclique et pré­ju­di­ciable des réseaux cen­tra­li­sés (gros­sis­sants, deve­nant hos­tiles puis s’é­crou­lant sous leur propre poids) on devrait oppo­ser les réseaux fédé­rés comme XMPP ou Matrix, héber­gés à plus petite échelle, de façon éthique, et au pro­fit de leurs uti­li­sa­teurs. L’é­crou­le­ment inévi­table de What­sApp devrait être l’oc­ca­sion idéale de cas­ser ce cercle vicieux.

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    • Richard Monvoisin dit :
      28 novembre 2025 à 14 h 52 min

      mer­ci à toi ! Mais je te rap­pelle que j’ai répon­du à la ques­tion que ma gamine me pose : quelle est la dif­fé­rence entre les 2 ? et c’est la ques­tion que la majo­ri­té des groupes/assos/clubs etc lui posent quand elle dit qu’elle n’a que signal. Le reste de ce que tu écris est tout à fait exact, j’y sous­cris aus­si, mais déjà bou­ger les gens vers Signal me semble attei­gnable, bou­ger les gens en masse vers Matrix me semble trop loin à l’é­chelle de ma propre vie. Mais oui, je suis d’ac­cord

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      • Utilisateur Engagé dit :
        29 novembre 2025 à 19 h 19 min

        > je te rap­pelle que j’ai répon­du à la ques­tion que ma gamine me pose

        Mer­ci pour le rap­pel, je trou­vais per­ti­nent d’é­lar­gir la dis­cus­sion et la recen­trer sur ce qui me semble être le vrai pro­blème sous-jacent : iden­ti­fier une solu­tion évo­lu­tive et pérenne à ce pro­blème intem­po­rel.

        > déjà bou­ger les gens vers Signal me semble attei­gnable, bou­ger les gens en masse vers Matrix me semble trop loin

        Et pour­quoi cela te semble-t-il inat­tei­gnable ? L’ef­fort de tran­si­tion vers Signal (qui est une rus­tine tem­po­raire), ou XMPP/Matrix est stric­te­ment iden­tique. XMPP a par ailleurs https://quicksy.im/ qui offre un onboar­ding et une ges­tion des contacts basés sur l’u­ti­li­sa­tion d’un numé­ro de télé­phone (je ne sau­rais le recom­man­der pour cette rai­son, mais c’est exac­te­ment ce que font What­sApp et Signal). XMPP et Matrix sont uti­li­sés au quo­ti­dien par des mil­lions d’u­ti­li­sa­teurs, ça marche !

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        • Richard Monvoisin dit :
          30 novembre 2025 à 15 h 30 min

          d’ha­bi­tude c’est pas moi le réfor­miste :))
          Je loue ta foi, et je prie tous les dieux de la Terre que tu aies rai­son
          Mais je vois bien que les gens ne migrent que len­te­ment, timi­de­ment. Déjà que les groupes assos et par­tis iden­ti­fient Signal c’est pas encore gagné, pour moi c’est comme espé­rer que les gens au véga­nisme sans pas­ser par la case végé. En tout cas pro­mis dès que je vois quel­qu’un de chaud, je le ren­ver­rai verss XMPP ou Matrix
          Et n’hé­site pas à reprendre ce billet pour l’a­gré­men­ter

          Répondre
  8. Nicolas dit :
    30 novembre 2025 à 15 h 37 min

    Mer­ci pour cet article. Ayant convain­cu mon père, uti­li­sa­teur de Win­dows depuis la ver­sion 3.1, de pas­ser sous Linux (Fedo­ra KDE), je me dis que c’est pas impos­sible de faire bou­ger les gens (que ce sois d’OS ou d’ap­pli de mes­sa­ge­rie), mais ça reste com­pli­qué et ça peut faire peur aux gens pas très à l’aise avec la tech.
    J’ai moi aus­si une petite fille (pas encore en âge de par­ler) et je me demande déjà com­ment abbor­der toutes ces ques­tions avec elle.
    Pour celles et ceux que ça inté­resse, les vidéos d’I­ci Amy Plant « J’ai codé un algo­rithme qui recon­naît les gens dans la rue » et « J’ai codé un algo­rithme qui recon­naît les gens dans le métro » sur you­tube illus­trent bien, par un autre angle, ce que ça implique de don­ner ses don­nées aux grandes pla­te­formes.

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  9. Milldiou dit :
    30 novembre 2025 à 17 h 22 min

    Bon­jour Richard,
    Connais­sez vous un autre outil Del­ta­chat ? outil qui marche à la fois sur smart­phone comme sur pc, il s’ap­puie sur une tech­no­lo­gie plus qu’éprouvée : la mes­sa­ge­rie clas­sique IMAP/POP.
    Pas besoin de don­ner un télé­phone, juste avoir un simple email que pour le coup tout le monde pos­sède, et …c’est tout.
    L’ou­til fonc­tionne meme si la per­sonne en face n’a pas Del­ta­chat puisque…c’est tou­jours la magie de l’in­te­ro­pé­ra­bi­li­té et des stan­dards his­to­riques, on ne rein­vente pas la roue, on s’ap­puie des­sus pour avoir un outil de com­mu­ni­ca­tion moderne !
    On peut créer des groupes, com­mu­ni­quer pareil que sur What­sapp and co, on peut écrire, par­ta­ger des vidéos, du mémo vocal, agir avec des smy­leys… le tout sans ser­veur cen­tra­li­sé, juste nos boites mails.
    Reste juste à dire aux gens, venez chat­ter avec nous par ce canal…oui Ô mon dieu..il faut ins­tal­ler l’application…et s’ha­bi­tuer un chouilla.
    Un avis des lec­teurs ?
    Ps : mer­ci à Tho­mas pour la décou­verte de Ses­sion

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